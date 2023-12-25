الهلال الأحمر الفلسطيني: استقبلنا أكثر من 8آلاف بلاغ عن مفقودين في غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن وجود أكثر من 8 آلاف بلاغ عن مفقودين في قطاع غزة، وفقا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وجدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، غاراته على مناطق عدة في وسط وجنوب قطاع غزة، مما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء الفلسطينيين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في مخيم المغازي؛ بعد ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 70 شهيدا، وإصابة العشرات.

وأوضحت صحة غزة، أن “القصف الإسرائيلي على المغازي طال 4 منازل مأهولة، تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة وأبو رحمة”.