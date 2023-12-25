كاتب صحفي : لولا المقاومة لقضى نتنياهو على الشعب الفلسطيني|فيديو

قال إسلام الشافعي الكاتب الصحفي، إن نتنياهو سيظل يحاول القضاء على الشعب الفلسطيني، معلقاً:" ولكن لا تفاجأوا إذا قرر فجأة سحب قواته لأن ذلك سيكون بسبب شدة المقاومة الفلسطينية" .

إسلام الشافعي: القرارات الدولية التي تخص فلسطين منذ عام 1948 لا يتم تنفيذها

وأضاف إسلام الشافعي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ، في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد، أن مصر تقود العمل الدبلوماسي إلى أقصى درجة، وذلك لحماية الشعب الفلسطيني.



وأشار الكاتب الصحفي إلى، أن أقصى نجاح يستطيع العمل الدبلوماسي تحقيقه هو إصدار قرار دولي، مضيفاً أن القرارات الدولية التي تخص فلسطين منذ عام 1948 ، لا يتم تنفيذها.



وأكد إسلام الشافعي، أنه لن يستطيع أحد إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار لحماية شاحنات المساعدات التي تدخل إلى غزة، مؤكداً ان إسرائيل تمتلك مساندة عسكرية ليست محدودة من معظم الدول الغربية، و ليست أمريكا فقط.