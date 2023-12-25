زياد همام يحوز أفضل اختراع علمي بـ فنون تطبيقية حلوان 



أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب نتيجة مسابقة أفضل CD لأفضل الأبحاث والافكار والاختراعات والابتكارات العلمية على مستوى كليات جامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي ذلك تأكيداً على اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها ودورها في بناء شخصية الطالب الجامعي، وهدفت المسابقة إلى تعليم الطلاب مهارات العرض التقديمي لإفكارهم وابتكاراتهم العلمية باستخدام أفضل الأساليب التكنولوجية وهي (FLASH MULTI MEDIA - PowerPoint - VIDEO)، قد شارك ٣٩ طالب وطالبة .



وجاءت نتيجة المسابقة كالتالي: فوز الطالب زياد همام زين العابدين بكلية الفنون التطبيقية حلوان على المركز الأول، وحصول الطالب يوسف الأمجد رأفت بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي على المركز الثاني، بينما حصلت الطالبة مريم يحي محمود بكلية الخدمة الاجتماعية على المركز الثالث

أقيمت فعاليات المسابقة تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة، الاستاذ محمد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، الاستاذ مدحت علام مدير الإدارة.



