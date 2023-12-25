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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صبحي : دعم جميع الأبطال الرياضيين للوصول الى أفضل المستويات

صدى البلد

 اناب الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، الدكتور تامر عبد العظيم مدير الادارة العامة للتكريم والحافز ورعاية الأبطال , لاستقبال بعثة المنتخب المصري للكرة الشاطئية للرجال والسيدات, بعد مشاركتهم في تصفيات المنطقه الخامسه بكينيا, خلال الفترة من ١٩ الي ٢٤ ديسمبر الجاري, والمؤهلة الي التصفيات النهائية المؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ ودورة الألعاب الأفريقية.

ونقل مدير إدارة الحافز الرياضي بالوزارة تحيات وزير الشباب والرياضة وتهنئته للبعثة المصرية علي النتائج التي حققتها .

واوضح وزير الرياضة الي ان فوز منتخبي مصر للرجال والسيدات علي جميع المنتخبات المشاركة في التصفيات هو انجاز كبير, مؤكداً قدرتهم علي التأهل لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.

موكداً ان وزارة الشباب والرياضة تدعم جميع الابطال الرياضيين وتقف خلفهم للوصول الي افضل المستويات وتحقيق الميداليات والبطولات في المحافل المختلفة .

وكان قد حقق منتخب مصر للرجال الفوز على جميع منتخبات البطولة حيث افتتحها بالفوز على منتخب كينيا صاحب الأرض ثم الفوز على منتخبي أوغندا وبوروندي, ثم ختام البطولة بالفوز على منتخب رواندا.

وبذلك يحقق منتخب مصر المركز الأول ويؤكد تأهله إلى التصفيات النهائية لدورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب الأفريقية.

بينما منتخب السيدات قد نجح أيضاً في التأهل للتصفيات النهائية لدورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب الأفريقية وذلك عقب تحقيق الفوز في جميع المباريات وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في التصفيات ذاتها.

وتضم قائمة لاعبات المنتخب المصري كلًا من: دعاء الغباشي، مروة مجدي، ندى حمدي، ناريمان ياسر.

بينما تضم قائمة اللاعبين كلًا من: عاطف عادل، أحمد عزب، يوسف زكي، جورج موريس.

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