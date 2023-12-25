عضو كنيست إسرائيلي: إنهاء الحرب الآن في غزة سيكون انتصارا لحماس

قال رئيس معسكر الدولة، عضو الكنيست زئيف إلكين، أن أي نهاية للمعركة دون إسقاط حكم حماس سيكون انتصارا للمقاومة الفلسطينية.

وقال إلكين صباح اليوم لصحيفة "إسرائيل اليوم": "لا أعرف تفاصيل الخطة المعروضة لإنهاء القتال، لكن أي خطة من شأنها إنهاء الحرب في غزة، دون التقليل من القدرات العسكرية والحكومية لحماس، لن تؤدي فقط إلى انتصار حماس، لكننا سنعلم جميع أعدائنا أنه من الممكن تنفيذ مذبحة رهيبة مثل 7 أكتوبر والخروج منها سالمين".

وأكد أن وقف إطلاق النار من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بالشكل الذي كان قائما في الموجة الأولى، مقبول بالنسبة له، على أن يستمر القتال بعد ذلك حتى الانهيار الكامل لحماس.