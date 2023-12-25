محافظ أسيوط: استمرار حملات مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وإزالة غير المرخص

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار حملات مراجعة الإعلانات واللافتات بالشوارع والميادين لتنظيم حركة الاعلانات وإزالة المخالفة وغير المرخصة منها وفقًا للوائح المقررة والقوانين المنظمة لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين لافتا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة حفاظاً على المال العام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتحقيق الانضباط بالشوارع وإعادة المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات ومراعاة الصالح العام.



وقال محافظ أسيوط إنه تم تشكيل لجان بجميع المراكز والمدن والأحياء للمرور الدوري ومراجعة الإعلانات على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية المخالفة وغير المرخصة وفقًا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة اللإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.



وأشار اللواء عصام سعد إلى استمرار الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مؤكداً أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة أو إشغالات.

وفي هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وديروط حملة لمراجعة الاعلانات في الشوارع والميادين والطرق العامة وذلك تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز وبمشاركة نواب رئيس المركز ومسئولي إدارة الاعلانات وتم استهداف المحال التجارية والصيدليات والعيادات بشوارع المستقبل والساحة الشعبية وشارع مصطفى حمدان وشارع الثلاثيني بتقسيم أبوجبل وتم التنبيه إنه في حالة رغبة المواطن بوضع اعلان التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط حملة بقريتي المطيعة واسكندريه التحرير تحت إشراف حسني درويش رئيس المركز وبمشاركة أحمد ثابت وشنودة موسى نائبا رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية لقرية المطيعة ورئيس الوحدة المحلية لقرية اسكندرية التحرير ومسئولي الاعلانات بالمركز وتم المرور على الشوارع والميادين للتأكد من خلوها من الاعلانات غير المرخصة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق تطبيقاً للقانون وأيضا التأكد من سلامة التركيب للاعلانات المرخصة.