زيارة ميدانية لطلاب علوم الملاحة جامعة بني سويف لمعهد البحوث الفلكية



أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تنظيم كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء زيارة ميدانية تعليمية الي معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية "مرصد حلوان " ومرصد القطامية الفلكي ،حيث تمت الزيارة تحت إشراف الدكتور أسامه شلبية عميد الكلية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الزيارة للمرصد شملت إلقاء محاضرة تعريفية حول تاريخ مرصد حلوان وتطور المعهد وأبرز الأنشطة العلمية المتخصصة التي يقوم بها ، بالإضافة إلى تفقد مبنى الزلازل حيث أُلقيت مجموعة من المحاضرات المميزة خلال الجولة تشرح تطبيقات المجال المغناطيسي الأرضي واستخدامه في قياسات الأرض ،و كيفية التنبؤ بالزلازل، حيث أُقيمت محطات ومبانٍ موزعة على محافظات مصر لقياس التزحزح باستخدام GPS.، كما تضمنت الزيارة الذهاب إلي مرصد القطامية الفلكي والتعرف على الخدمات المقدمة، منها التعرف على تلسكوب مرصد القطامية من خلال محاضرة حول استخدام التلسكوب ومميزاته.

من جانبه، وجه الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، خالص الشكر والتقدير لرئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، لحسن التعاون وإتاحة الفرصة لتدريب طلاب الكلية من أجل ضمان بناء كوادر بشرية علي أعلي مستوي في مجال علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء .