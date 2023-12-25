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رئيس التحرير
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أخبار البلد

بنك الطعام يوقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية المصرية لصحة العظام

صدى البلد

وقع بنك الطعام المصري مذكرة تفاهم مع الأكاديمية المصرية لصحة العظام يتم من خلالها إطلاق برنامج جديد بعنوان "فيتامين د"  للحد من هشاشة العظام، على أن تكون مدة البرنامج عامين تبدأ من يناير 2024 وحتى ديسمبر 2025، مع إمكانية مد البرنامج عقب انتهاء المدة حسب ما يتحقق من نتائج خلال العامين تماشيا مع استراتيجية بنك الطعام القائمة على تصميم التدخلات بناءا على الادلة العلمية وقع المذكرة كل من محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، والدكتور ياسر الميداني رئيس الأكاديمية المصرية لصحة العظام.


يهدف المشروع الذي تم إطلاقه بموجب مذكرة التفاهم الى تقليل الإصابات المتعلقة بالعظام، واحتمالية حدوث كسور لدى كبار السن فوق سن ال50 عن المعدلات المتعارف عليها للكسور في هذه الفئة العمرية، وسيقوم بنك الطعام المصري بالتعاون مع الاكاديمية المصرية لصحة العظام  بتنفيذ المشروع على كبار السن من نزلاء دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بغرض الحد من هشاشة العظام لدي الفئة المستهدفة وتقليل مخاطر الاصابة بالكسور.


و تعليقا علي ذلك قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري: " أن الاستراتيجية العامة التي نعتمد عليها في بنك الطعام المصري تقوم على عدة محاور، ويأتي برنامج  "فيتامين د"، ضمن أنشطة البنك المختلفة لتنفيذ محور الوقاية، أحد أهم المحاور التي تساعد على الحد من الأمراض والمخاطر الصحية، للفئات العمرية المختلفة."


وأوضح سرحان أن بنك الطعام المصري يستهدف  في هذا المشروع القاهرة الكبرى  ، لرفع جودة حياة كبار السن وحماية صحتهم ضد هشاشة العظام والكسور المهددة للحياة من خلال التدخلات الطبية والتغذية الصحية السليمة، مع العمل على  رفع الوعي بأهمية التغذية السليمة لدى كبار السن، وضرورة الخروج والتعرض لأشعة الشمس والأنشطة الجسدية المناسبة ،  معتبرا التعاون مع الأكاديمية المصرية لصحة العظام من الشراكات الاستراتيجية التي تخدم برامج بنك الطعام المصري.
يتم تنفيذ المشروع بين بنك الطعام  والاكاديمية لصحة العظام من خلال قيام البنك بتسليم دور الرعاية طرود غذائية شهرية، للنزلاء مكونة من مواد غذائية  تكفي احتياجاتهم من فيتامين (د) والكالسيوم بهدف الحد من هشاشة العظام وتقليل احتمالات التعرض للكسور، بالاضافة الى إرسال وصفات لكيفية  طبخ هذه المواد الغذائية و وجبات غنية بالكالسيوم والمعادن التي يحتاجها كبار السن ، مثل التونة والأسماك الزيتية واللبن لرفع معدلات فيتامين "د" لديهم بنسبة 30% ومن الكالسيوم بنسبة 25 %.


وتأتي خطوة تنفيذ البرنامج بناء على احصائات رسمية لعام 2022  تؤكد أن هناك ما يقرب من 7 ملايين مواطن فوق الستين عاماً في مصر، ضمن الفئات الأكثر عرضة لكثيرمن المشاكل الصحية والاجتماعية, من ضمنها هشاشة العظام غير المكتشفة التي تعد من أكثر التحديات الصحية انتشاراً وأخطرها تأثيراً على المسنين، لذا جاءت خطوة تعاون بنك الطعام المصري مع الاكاديمية المصرية لصحة العظام، لتنفيذ البرنامج على مستوى 10 دور رعاية لخفض الاضرار الناجمة عن هشاشة العظام، التي تصيب كبار السن بدون أعراض ظاهرة في كثير من الأحيان، ويتم اكتشافها عند حدوث كسور، من الممكن ان يؤدي لإعاقة حركية تؤثر بشكل كبير على جودة حياة الشخص المصاب، وذلك فى ظل ما كشفت عنه المؤشرات بأن نسبة الوفيات في خلال عام واحد من كسر الحوض أو العمود الفقري لدى كبار السن حوالي 25% من إجمالي المصابين على مستوى العالم.
يطمح بنك الطعام المصري استكمال الخدمات الموجودة بالفعل بدور المسنين من أنشطة حركية تحت اشراف الأكاديمية المصرية لصحة العظام وخروج المسنين للإستفادة من أشعة الشمس لتحفيز تكوين الجسم لفيتامين (د). هذا بالإضافة لمساعي البنك للتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الفحوصات والمكملات الغذائية المناسبة للفئة المستهدفة.
 

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