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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سجالات ساخنة بين وزراء الحكومة الإسرائيلية بشأن المساعدات إلى غزة

أرشيفية
أرشيفية

كشفت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الإثنين، عن سجالات ساخنة خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية، بشأن المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها بشكل مستمر إلى قطاع غزة.

وهاجمت وزيرة المستوطنات أوريت ستروك قائلة: "لماذا يُسمح لحماس بالسيطرة على المساعدات الإنسانية؟ لقد تحدثنا عن الإضرار بقدراتهم الحكومية. نحن من يتعين علينا التوزيع، سواء للسيطرة على من يتلقى أو للحصول على عائد. جلب الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية الوقود يعزز مكانة حماس باعتبارها الجهة التي تدير القطاع".

من جانبه قال وزير الاستيعاب والهجرة الإسرائيلي أوفير صوفر: "نحن بحاجة إلى استخدام أدوات ضغط إضافية وليس أدوات الحرب فقط".

وأيد الوزير جدعون ساعر وزراء الصهيونية الدينية: يجب أن نرى أننا إذا أدخلنا المساعدات والدواء، فستكون لدينا سيطرة كاملة".

أما  وزير النقب والجليل، يتسحاق فاسرلوف، هاجم غاضبًا: "لا ينبغي لنا أن نعطيهم على الإطلاق! إنسانية لإنسانية. ما هذا الانحناء للرأس؟ أين زيارات الصليب الأحمر الموعودة؟".

سجالات ساخنة اجتماع الحكومة الإسرائيلية المساعدات الانسانية قطاع غزة وزير الاستيعاب والهجرة الإسرائيلي

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