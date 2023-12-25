كوكاكيين بالملايين .. العثور على طرود غامضة على أحد شواطئ أستراليا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو اظهر وجود طرود غامضه بحجم كبير القاها البحر على احد شواطئ استراليا ما اثار حالة من الجدل هناك .

طرود غامضة بشواطي استراليا

استقبلت الشرطة الطرود التي كان أولها طرد كبير مغطى بالبرنقيل (محار يعيش في البحار ويلتصق بالأشياء تحت الماء) وأرسلته لاحقًا لفحصه.

ثم تم إخبار الشرطة بأن الفحص الذي تم إجرائه على الطرد يشير إلى أنه عبوة تحتوي على الكوكايين. وبالفعل تم العثور على طرود مماثلة لاحقًا في شاطئ مانلي في سيدني، وشاطئ بلاكسميث في بحيرة ماكواري، وشاطئ أفوكا في الساحل الأوسط.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.