المصرية للنقل : دراسة لزيادة قدرة خط الربط الكهربائي مع ليبيا

قالت المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الربط الكهربائي مع دول الجوار لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة بين (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع (السعودية )، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص ، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي ، مصر / اليونان ، مصر / إيطاليا )

· وحول الربط المصرى / الأردني : تم توقيع اتفاقية اطارية لتعزيز قدرات الربط الكهربائى بين البلدين وتم نهو دراسة الجدوى الفنية والإقتصادية لرفع السعة الحالية لخط الربط مما يتيح إمكانية تبادل الطاقة حتى 2000 م.و بدلا من 550 م.و. على الجهد 500 ك.ف.

· وحول الربط المصرى / الليبى إمكانية رفع القدرة المنقولة الى الجانب الليبي تم اجراء الدراسة الفنية المطلوبة والتي خلصت إلى إمكانية رفع القدرة المنقولة من 240 م.و على جهد 220 ك.ف الى 2000 م,و على جهد 500 ك.ف.

وأضافت مشالى أنه في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى حوالي 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030 ولتحقيق هذا الهدف تم الطرح في مناقصات عالمية واختيار افضل العروض المقدمة من المستثمرين بالإستعانة بمجموعات استشارية عالمية ومحلية لعدد من المشروعات وذلك على النحو التالى :ــ

- 2612 م.و من طاقة الرياح بنظام الـ BOO

- 2165 م.و من الطاقة الشمسية (منها 1465 م.و بنظام تعريفة التغذية ، 700 م.وات بنظام B.O.O.



- هذا بالإضافة الى قيام الشركة بإعداد الدراسات وتنفيذ مشروعات الشبكات اللازمة لتفريغ القدرات المنتجة من هذه المحطات بالشبكة القومية

أما عن موقف مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر

· تعتمد الاستراتيجية الوطنية لتوطين الهيدروجين الأخضر في مصر على ثلاث محاور رئيسية:

1ـ تصنيع الوقود الأخضر من (هيدروجين اخضر ـ أمونيا خضراء ـ ميثانول )

2. توفير الصناعات المكملة لصناعات الهيدروجين الأخضر من (محللات كهربائية ـ ألواح شمسية ـ توربينات )

3. خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق الموانى التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس .

هذا وقد تم توقيع (23) مذكرة تفاهم مع عدد من التحالفات الدولية لمشروعات الهيدروجين الأخضر ، وقد تقدم عدد (13) مستثمرين جدد بطلب لإنشاء مشروعات للهيدروجين الأخضر وتوقيع مذكرات تفاهم مع الأطراف المصرية المعنية وفى انتظار تحديد موعد توقيع تلك المذكرات.

اجمالى القدرات التي سيتم توليدها من الطاقات الجديدة والمتجددة لتلك المشروعات حوالى 100 جيجاوات .

كما تم توقيع عدد (11) اتفاقيات إطارية