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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

داعية لتوسيع المساعدات الإنسانية.. الصين: وقف إطلاق النار في غزة يظل أولوية قصوى

علم الصين
علم الصين

أكدت الصين، اليوم الاثنين، أن وقف إطلاق النار في غزة يظل أولوية قصوى وشرط أساسي لكل شئ آخر، لافتة إلى أن القطاع المحاصر يحتاج إلى المزيد من المساعدات الإنسانية وآلية لمراقبة تدفقها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، إن الصين صوتت لصالح القرار رقم 2720، وهو القرار الثاني الذي يتخذه مجلس الأمن منذ بداية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي، مضيفة أن القرار لا يرقى إلى مستوى التوقعات الدولية تمامًا وبه بعض الثغرات التي يجب سدها.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي أدى فيه القتال في غزة إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين واستمرار تدهور الوضع الإنساني بالقطاع المحاصر، تحث الصين على تنفيذ القرار بشكل فعال وتوسيع المساعدات الإنسانية وإنشاء آلية مراقبة.

وأكدت المتحدثة أن تحقيق وقف إطلاق النار يظل الأولوية المطلقة والشرط الأساسي لكل شيء آخر، مشددة على أن الصين تواصل العمل مع جميع الأطراف لتعزيز التنسيق وتحفيز اتخاذ إجراءات أكثر مسؤولية وهادفة في مجلس الأمن لبذل جهود حثيثة من أجل وقف مبكر للهجمات في غزة وتنفيذ حل الدولتين والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

الصين غزة المساعدات الانسانية الخارجية الصينية إطلاق النار في غزة

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