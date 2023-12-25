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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وكالة الفضاء المصرية تنظم ورشة عمل للأفارقة عن تكنولوجيا الفضاء الأساسية

صدى البلد

نظمت وكالة الفضاء المصرية بالشراكة مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فعاليات الدورة الثالثة من "ورشة العمل التدريبية على تكنولوجيا الفضاء الأساسية "، والتي استمرت 12 يوما، وذلك في إطار التعاون الاقليمي بين الوكالة والدول الأفريقية. 

وقال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي للوكالة - في تصريح له اليوم الاثنين - إن الوكالة ترحّب بالمشاركين من 13 بلداً إفريقياً ممثلة في هذه الدورة التدريبية، وقد أتيحت لمجموعة المتخصصين الذين قدموا في التدريب الفرصة للقيام بجولة في مرافق المدينة الفضائية والوصول إلى المختبرات ومعرفة التقدم في إنشاء مقر وكالة الفضاء الأفريقية.

وأضاف أن التدريب هذا العام، كان باللغتين الإنجليزية والفرنسية، بفضل دعم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث أتيحت للمتخصصين الـ17 فرصة استغلال قدراتهم ومهاراتهم مع متخصصين مصريين مما يتيح فرص مستقبلية أكثر تعاونية. 

 فرص تدريبية

ووجه الدكتور شريف صدقي، الشكر للوكالة المصرية للشراكة والتنمية، ووزارة الخارجية لدعمهم لتنظيم هذا التدريب، لافتا إلى أنه في السابق قامت وكالة الفضاء المصرية بتوفير فرص تدريبية لمجموعة من المتخصصين من الدول الأفريقية من خلال ورشة تدريبية لأعوام 2021 و 2022 في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية.

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وكالة الفضاء المصرية تنظم ورشة عمل للأفارقة عن تكنولوجيا الفضاء الأساسية

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