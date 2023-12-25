ختام ناجح للجولة الثالثة من دوري أبطال الفروسية

اختتمت الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال الفروسية المقامة في مصر خلال الفترة من 21 حتى 23 ديسمبر الجاري على ملاعب بيجاسوس دريم لاند.

شارك في البطولة ١٣٧ فارس وفارسة حيث تقام البطولة بمجموع جوائز بقيمة 200 ألف جنيه.

وحرص المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية على حضور نهائي الجولة الثالثة للبطولة وتسليم الجوائز للفائزين التي تقام تحت إشراف ورعاية الاتحاد المصري للفروسية وتسليم الجوائز للفرسان المشاركين في البطولة التي تشهد مشاركة أفضل الفرسان المصنفين.

وتقام النسخة الثانية للبطولة العام الحالي بعد نجاح النسخة الأولى العام الماضي والتي شهدت إشادة من الشركة المنظمة شركة أكواين سيلوشن تحت رعاية الاتحاد المصري للفروسية حيث تقام المنافسات على خمس جولات بجانب النهائي حيث أقيم حتى الأن ثلاث جولات.

وتشهد منافسات البطولة 4 إرتفاعات 140 سم و130 سم و120 سم و100 سم حيث تقام البطولة بنظام الفرق حيث يتكون الفريق من ثلاث فرسان وتجمع نقاط جزاء فرسان الفريق حيث تقام الجولة على مدار ثلاثة أيام ويحصل على البطولة أقل فريق حاصل على نقاط جزاء.