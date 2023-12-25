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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 5 أيام فقط.. دخول 50 ألف مهاجر إلى أمريكا بشكل غير قانوني

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت شبكة “سي بي إس” الأمريكية، أن ما يقرب من 50 ألف مهاجر دخلوا أمريكا بشكل غير قانوني خلال خمسة أيام فقط الأسبوع الماضي.

وأوضحت شبكة “سي بي إس” الأمريكية، نقلا عن بيانات من السلطات الفيدرالية: “في خمسة أيام فقط الأسبوع الماضي، كشفت دوريات الحدود عن دخول ما يقرب من 50،000 مهاجر إلي الولايات المتحدة بشكل غير قانوني”.

يشار إلى أنه في هذه الفترة الزمنية، تجاوز مؤشر الهجرة اليومية 10 آلاف شخص، بينما بلغ متوسط مستوى الشهر الماضي 6.4 ألف شخص.

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في وقت سابق ، قالت مذيعة “فوكس نيوز”، لورا إنجرام، إنه أصبح من الأسهل على الإرهابيين دخول الولايات المتحدة بسبب الوضع على الحدود الجنوبية مع المكسيك.

أمريكا الهجرة

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