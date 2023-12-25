الأحد المقبل في ضي الزمالك.. ثلاثة معارض شخصية لـ بط وزكريا وغانم

يشهد "ضي الزمالك"، يوم الأحد القادم، ثلاثة معارض مهمه للفنانين مصطفى بط، و زكريا احمد، وحسن غانم وتستمر هذه المعارض حتى 18 يناير 2024 .



ومعرض الفنان الكبير مصطفى بط يأتي تحت عنوان القرية والاسطورة ويتضمن خمسين لوحه من أحدث إنتاج الفنان ويستضيف مصطفى بط في معرضه أعمال زوجته بثينة الدرديري التي تشارك في المعرض بعشرة أعمال.

والفنان مصطفى بط يعتبر واحدا من أهم التشكيليين المصريين الذين يتناولون التراث المصري والأسطورة المصرية القديمة في الريف بشكل معاصر بعيدا عن التقليدية والمباشرة.



وللفنان مصطفى بط مشاركات جماعية عديدة إضافة إلى إقامته العديد من المعارض الشخصية على مدار مشواره الطويل في الحركة التشكيلية المصرية الذى تجاوز نصف قرن.



ويقدم الفنان زكريا احمد الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعه المنيا خمسين عملاً تحمل رؤاه وفلسفته الخاصة ورؤيته للبيئة الشعبية المصرية مستلهماً منها رموزه ومفرداته بأسلوب تعبيري مبتعدا عن النمطية والتقليدية، وشارك أيضاً الفنان زكريا احمد في العديد من المعارض الجماعية المحلية والدولية وأقام عده معارض شخصيه في مصر ولندن واسبانيا والنمسا وإيطاليا وفرانسا وحصل على الجائزة الأولى في مسابقة مصر في علوم أبنائها والجائزة الثانية في صالون الشباب الرابع، فيما يقدم الفنان حسن غانم ستين عملاً تشكيلياً في الجرافيك والتصوير وهو فنان جرافيك متميز له مشاركات متعددة داخل مصر وخارجها.

