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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات ورشة عمل لجراحات نادرة بجراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت  فعاليات ورشة عمل وبث حى لجراحات نادرة عن عمليات استبدال جذع الشريان الأورطى وعمليات روس والتى ينظمها مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة وتستمر خلال الفترة من ٢٥ - ٢٦ ديسمبر.


يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، والدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب والدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور سامر رجال مدير مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، بمشاركة 200 طبيب من كادر وزارتى الصحة والتعليم العالي وتحت إشراف الدكتور سامح إبراهيم رئيس ورشة العمل والدكتور محمد سند مقرر ورشة العمل.


وأكد الدكتور محمد سند نائب مدير المركز ومقرر ورشة العمل، إن الورشة عبارة عن استخدام الأنسجة الحيوية والحفاظ على الصمامات الطبيعية الخاصة بالمريض فى عمليات مرضى الصمام والشريان الأورطي.


وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات من الخارج حيث يستخدم جراحى القلب والصدر في الولايات المتحدة أحدث التقنيات، ومن خلال ورش العمل يستطيع الجراحين بالمركز التعرف على هذه الخبرات المميزة ليكونوا على درجة عالية من المهارة ليستطيعوا تنفيذ إجراءات معقدة ومتخصصة غير متاحة في أماكن أخرى.


وأضاف أن ورشة العمل تستضيف الدكتور سامح سعيد أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بجامعة نيويورك، وسيتم عمل بث مباشر من غرف العمليات مباشرة إلى قاعة الاجتماعات والتى يشارك بها 200 طبيب من مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة.

الدكتور اشرف شومة المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الولايات المتحد الولايات المتحدة جامعة نيويورك جامعة المنصورة جراحة الأوعية الدموية قسم جراحة القلب والصدر قسم جراحة القلب مستشفيات الجامعية وزارة الصحة

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