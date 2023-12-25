عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب العدوان الإسرائيلي.. أوضاع معيشية صعبة للفلسطينيين في دير البلح

غزة
غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "بسبب العدوان الإسرائيلي والشتاء القارس.. أوضاع معيشية صعبة للفلسطينيين في دير البلح".

txt

البحرية الإسرائيلية تواصل قصف ساحل غزة

أقبل الشتاء القارس بكل قوته في دير البلح وسط قطاع غزة، تماما مثلما العدوان الإسرائيلي الغاشم، حيث إن العديد من الآباء والأمهات غير قادرين على العثور على ملابس أو أحذية لأطفالهم الصغار في غزة المحاصرة.

العدوان الإسرائيلي الذي بدأ بعد السابع من أكتوبر حدّ بشكل كبير من كميات الملابس التي يمكن أن تدخل القطاع مع بدء درجات الحرارة في الانخفاض.

علياء السموني أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 21 عاما تقول إنها عندما تذهب إلى السوق في دير البلح لا تجد ملابس شتوية: "حياتنا مأساوية جدا، لا نجد شيئا يرتديه أبناؤنا وعندما أذهب إلى السوق لا أجد شيئا، حتى الملابس المستخدمة لا أجدها".

بعد اندلاع الحرب أغلقت دولة الاحتلال القطاع المحاصر، وبعد أسابيع سُمح لقوافل الإسعافات الأولية بالدخول، كما فرض على الفلسطينيين تهجيرا قسريا وجعلهم يتركون بيوتهم كاملة وأملاكهم، حيث أصبحوا يعيشون في خيام من "نايلون" مع أولادهم. 
 

غزة درجات الحرارة البحرية الإسرائيلية إسرائيل دولة الاحتلال وسط قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير.. تفاصيل

بيان من نقابة الموسيقيين حول أغنية روبي "3 ساعات متواصلة"

موضوعات متعلقة

زعيم المعارضة الإسرائيلية يكشف عن خسائر بلاده بسبب حرب غزة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية لنظيره الإيراني: نؤكد ضرورة إنشاء آلية أممية لدخول المساعدات لغزة

السوبر المصري.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

وقف إطلاق النار.. أبو الغيط: اتفاق الأطراف اليمنية خطوة إيجابية تبعث الأمل

تفاصيل مصرع ضابط بارز بالحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على دمشق

بعد مباراة طويلة.. فيوتشر يتأهل لنهائي بطولة السوبر على حساب بيراميدز

«يا قوم أليس لي ملك مصر».. اعرف أسرار الآية 51 وأنهار فرعون الواردة فيها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد ميلادها.. تعرف على حلم ريم مصطفى وعلاقة سعاد حسنى به.. ورأيها فى عمليات التجميل

عيد ميلادها|ابن غادة عادل يلومها بسبب مشهد جريء.. و25 صورة أثارت الجدل

جمال شعبان: النهجان خلال ارتداء الشراب أو الحذاء.. عرض لمرض خطير

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

فيديو

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

"بحب المحشي".. نسرين طافش توضح سبب فشل زيجات الفنانين

حصاد 2023| أعمال فنية وحملات تبرع.. كيف دعم نجوم الفن الفضية الفلسطينية؟

تخفيف الأحمال وموعد انتهاء قطع التيار وإجراءات الحكومة.. تغطية خاصة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ