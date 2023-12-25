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رئيس التحرير
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هل فكرت في العيش كالإنسان الحجري؟| حكاية أم أسترالية قررت تربية طفلها على طعام الكهوف.. تفاصيل

صدى البلد

هل فكرت أن تعيش مثلما كان يعيش الإنسان في العصر الحجري؟ .. إن كانت تلك الفكرة قد راودتك، فإن صدى البلد ترصد لك تفاصيل النظام الغذائي بتلك الحقبة الزمنية من تاريخ البشر، مع رصد تفاصيل تجربة لأم أسترالية خاضت تلك المعايشة مع طفلها، حيث قامت بإطعامه منذ الصغر بالنظام الغذائي البدائي للعصر الحجري، وقد كانت النتائج التي كشفت عنها الأم مفاجأة. 

ويعد تناول الطعام مثل رجال الكهف، هو ما يمسى بنظام باليو الغذائي، حيث يتم إزالة السكر ومنتجات الألبان تمامًا، فهل يمكن أن يكون ذلك صحيًا حقًا؟، وبحسب ما نشرته صحيفة فوكس الألمانية، فقد قامت أم بإطعام طفلها "طعام العصر الحجري" حصريًا منذ ولادته، وتعيش شان كوبر في ملبورن بأستراليا مع ابنتها جريس، وحتى قبل الولادة، قررت الأم إطعام طفلها وفق قواعد صارمة: نظام باليو الغذائي، المعروف أيضًا باسم “نظام العصر الحجري”، وكان تطور الطفل البالغ من العمر تسع سنوات الآن مذهل للغاية.

 

لا يوجد بيتزا أو معكرونة أو رقائق البطاطس

 

نظام باليو الغذائي: لا يوجد بيتزا أو معكرونة أو رقائق البطاطس – إنه صحي حقًا، حيث تتجنب شان كوبر منتجات الحبوب ومنتجات الألبان والسكر وأي أطعمة مصنعة، وهذه هي الطريقة التي تطعم بها ابنتها. حصريا "لحمة – سمكة – بيض – المكسرات - بعض الفاكهة  - خضروات موجودة في خطة التغذية"، وسجلت تلك التجربة على مدونتها " Myfoodreligion.com "، حيث تشارك الأم بانتظام وصفات وصور الأطباق التي تحضرها لنفسها ولابنتها.

وأكد مدرب الصحة والعافية لصحيفة ديلي ميل أن ابنته غريس "تحب" تناول الطعام بهذه الطريقة، وحتى أن الأم مقتنعة بأن ابنتها لن تمرض أبدًا نتيجة لذلك، لأنه حتى لو كان جميع الأطفال الآخرين في روضة الأطفال ينقلون العدوى لبعضهم البعض، فقد تم إنقاذ جريس دائمًا، كما يتابع كوبر.

 

تجنب المجموعات الغذائية بأكملها قد يكون مشكلة

 

ولم يتم إثبات ما إذا كان نظام باليو الغذائي له مثل هذا التأثير الإيجابي على جهاز المناعة، ووفقا لخبير التغذية أوتي أليكسي من جامعة بون، لا يوجد خطأ جوهري في اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات والمكسرات للأطفال الصغار، ومع ذلك، يضيف أليكسي أن التخلص من مجموعات غذائية كاملة مثل منتجات الألبان يمكن أن يكون مشكلة، ومع ذلك، لا توجد حتى الآن دراسات حول العواقب طويلة المدى لنظام باليو الغذائي على الأطفال.

 

وأدلت خبيرة التغذية مايك إيرليكمان بتصريح مماثل في مقابلة مع "بليك" السويسرية قائلة: "باليو صحي لأن النظام الغذائي يزيل المنتجات الجاهزة والأطعمة المصنعة والسكر، ومع ذلك، فإن النظام الغذائي المقيد ليس مناسبًا للأطفال والشباب، فالأطفال المتناميون لديهم احتياجات عالية من الطاقة، لذلك أنت بحاجة إلى الكثير من الكربوهيدرات. والكالسيوم الموجود في منتجات الألبان ضروري لنمو العظام.

 

نظام باليو الغذائي: ما هو وما سبب رواجه الكبير؟

 

هل تلائم خطط الطعام المستندة إلى الأنظمة الغذائية البشرية في حقبة ما قبل التاريخ الإنسان المعاصر؟، نظام باليو الغذائي هو خطة غذائية قائمة على الأطعمة التي يُعتقد بأن البشر كانوا يتناولونها في العصر الحجري القديم، وكان ذلك منذ حوالي 2.5 مليون عام إلى 10 آلاف عام مضت، ويتضمن نظام باليو الغذائي الحديث تناول الفاكهة والخضراوات واللحوم خفيفة الدهن والأسماك والبيض والمكسرات والبذور، فهذه هي الأطعمة التي كان البشر قديمًا يحصلون عليها من خلال صيدها وجمعها، ولا يتضمن هذا النظام الأطعمة التي أصبحت شائعة أكثر عندما بدأت الزراعة على نطاق صغير منذ ما يقرب من 10 آلاف عام، وتشمل هذه الأطعمة الحبوب والبقوليات ومشتقات الحليب.

 

ومن الأسماء الأخرى التي تُطلق على نظام باليو الغذائي: نظام العصر الحجري الغذائي ونظام الصيد والجمع الغذائي ونظام رجل الكهف الغذائي، والغرض من نظام باليو الغذائي هو تناول الأطعمة التي كان البشر الأوائل يتناولونها على الأرجح، ويستند هذا النظام الغذائي إلى فكرة أن جيناتنا لم تتكيّف جيدًا مع النظم الغذائية الحديثة التي نشأت مع الزراعة، وفكرة نظام باليو الغذائي هي أن تلك التغيرات تفوق سرعة قدرة الجسم البشري على التغير أو التكيُّف، ويُعتقد أن عدم التجانس هذا يسهم في الإصابة بالسمنة وداء السكري ومرض القلب حاليًا.

 

الأسباب التي قد تدعوك إلى اتباع نظام باليو الغذائي

 

يمكنك اختيار اتباع نظام باليو الغذائي بسبب رغبتك في إنقاص وزنك أو الحفاظ على وزن صحي، أو تقليل عوامل خطر الإصابة بمرض القلب أو الأمراض القلبية الوعائية.

تفاصيل نظام باليو الغذائي، ويشترك نظام باليو الغذائي عمومًا في بعض السمات مع النظم الغذائية الصحية الموصى بها، ومن السمات المشتركة لنظام باليو الغذائي التركيز على الفواكه والخضراوات واللحوم الخالية من الدهون، وتجنُّب الأطعمة المعالَجة، ولكن الأبحاث التي أُجريت على نظام باليو الغذائي محدودة مقارنة بالدراسات التي أُجريت على النظم الغذائية المتوازنة التي تحتوي على فئات طعام أكثر تنوُّعًا.

 

وتناولت دراسة واسعة النطاق فوائد الأنماط الغذائية طويلة الأجل التي يشير متبّعوها إلى نتائجها بين مجموعة من اليافعين من إسبانيا، وقد وجد الباحثون أن نظام باليو الغذائي بانخفاض عوامل خطر الإصابة بمرض القلب أو أمراض القلب والأوعية الدموية، وقد انخفضت احتمال الإصابة في الأغلب نتيجة لتجنُّب الأطعمة فائقة المعالَجة مثل شرائح البطاطا المقلية والحلويات وتناوُل الكثير من الفواكه والخضراوات.

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