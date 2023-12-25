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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة سوهاج: الدولة تولي اهتماماً بالمنشآت الرياضية

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني

 أكد رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً واضحاً بالمنشآت الرياضية والتي شهدت تطورًا في جميع أنحاء الجمهورية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على إنشاء عدد من المنشات الرياضية الضخمة اتساقًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.


جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم /الاثنين/ لمتابعة الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع صالة الألعاب الرياضية الدولية "الصالة المغطاة" الجاري تنفيذها بالحرم الجامعي الجديد.


وقال رئيس الجامعة، إن إنشاء صالة الألعاب الرياضية الدولية على أرض الجامعة تعد خطوة مهمة، وجاء لتلبية احتياجات الجامعة والمجتمع الخارجي بإنشاء أول صالة يتم تأسيسها على المعايير الدولية في مجال تعزيز الرياضة وتحسينها، مثمناً العمل والجهد الدؤوب للقائمين علي تنفيذ هذا المشروع الضخم والذي تم إنجازه بنسبة 55% ، على مساحة 12 ألف متر مربع بتكلفة 800 مليون جنيه.


وأكد النعماني أن هذا الحلم سيتحول إلى حقيقة وواقع ملموس بأيدي مصرية ليكون بمثابة صرح رياضي عملاق والأول من نوعه على مستوى الصعيد، وواحدة من 5 صالات أوليمبية تنطبق عليها المعايير والاشتراطات الدولية.


وأشار إلى أن المشروع يتضمن صالة رئيسية وصالات ألعاب فرعية وصالات ألعاب ملحقة، ومدرجات كبار الزوار، ومدرجات لذوي الإعاقة وقاعة للمؤتمرات الرياضية، وصالات للفنون القتالية المختلفة، وصالات للجيم، والجاكوزي، والسونا، وغرفة للتعليق والبث التليفزيوني، وغرف للحكام واللاعبين والإداريين، وغرف للمحاضرات، بالإضافة إلي غرف للإسعافات الاولية، وستديو تحليلي، وكبائن للمعلقين، ومطاعم، وملعب احماء، وغرف للكشف، ومركز إعلامي.
 

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