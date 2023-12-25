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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استقبال رائع لمحارب السرطان الناشئ آدم حسن قبيل مباراة المصري والرباط الودية

آدم محارب السرطان
آدم محارب السرطان

حرص الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الكابتن علي ماهر وكذلك لاعبي الفريق على الترحيب   بناشئ فريق كابسي آدم حسن ( أحد محاربي مرض السرطان والذي يتماثل للشفاء رويدا رويدا ).

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جاء ذلك قبيل انطلاق المباراة الودية التي جمعت فريق المصري اليوم الاثنين بضيفه فريق الرباط والأنوار .

 

هذا و حرص الجميع من لاعبي المصري و الرباط على التقاط الصور التذكارية مع آدم والذي حرص بدوره على التقاط صور تذكارية مع المحترف التونسي الياس الجلاصي والذي يعتبره آدم مثله الأعلى خاصة وأنه يلعب في مركز لاعب خط الوسط المهاجم.

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