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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برعاية الرئيس السيسي.. وزير الشباب والرياضة يبحث الاستعدادات النهائية لماراثون زايد الخيري

صدى البلد

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا، مع قيادات وزارة الشباب والرياضة والشركة المُنفذة لماراثون زايد الخيري؛ لبحث كافة الاستعدادات والترتيبات الخاصة الماراثون، والذي تُقام فعالياته تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تناول اللقاء الحديث عن ماراثون زايد الخيري، ومناقشة كافة اللوجستيات والأمور الإدارية والإعلامية والطبية والتسويقية، والتي من شأنها إخراج الماراثون بشكل يليق بالدولة المصرية، وكذلك كافة تفاصيل النسخة الثامنة والجديدة من ماراثون زايد الخيري والذي سيتم تخصيص العائد منه لصالح ومؤسسة مصر الخير ومستشفى الناس وبعض المستشفيات الحكومية.

ولفت وزير الشباب والرياضة الى أن تنظيم ماراثون زايد الخيري بشكل متتال في مصر يؤكد عمق وقوة وترابط العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، بما يعكس أهمية التعاون في قطاع الشباب والرياضة وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين.

وأكد وزير الشباب والرياضة على جهود الدولة المصرية التي تسعي نحو تحقيق تلك الطفرة غير المسبوقة في المجال الرياضي تتوج كل يوم من خلال استضافة العديد والعديد من الفعاليات والأحداث والمناسبات والبطولات الرياضية العالمية فأصبحت مصر مركزاً رياضياً عالمياً، بما لدينا من البنية التحتية الرياضية ووفرة من القدرات البشرية الفنية والإدارية المدربة والمؤهلة عن جدارة لتنظيم أكبر الأحداث والمناسبات العالمية وأصبح لدينا أيضاً رصيد من الشباب المتطوعين القادرين على المساهمة في تنفيذ مختلف مهام تنظيم واستضافة المنافسات والبطولات.

وقال الدكتور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إن ماراثون زايد الخيري منذ انطلاقته الأولى في عام 2001 ، يُمثل علامة مضيئة وحدثاً رياضياً عالمياً ذات طابعاً إنسانياً وأحد أهم جسور التواصل الممتد بين الأشقاء في جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، والذي احتضنته مصر في 6 نسخ سابقة بدأت عامي 2015 و 2016 بالقاهرة، ثم عام 2017 بالأقصر، و2018 بالإسماعيلية و2019 بالسويس والنسخة الأخيرة منها التي احتضنتها مدينة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتم تدشين ماراثون زايد الخيري في نسخته الثامنة في العاصمة الادارية الجديدة واجهة مصر الحديثة، وسيشهد العديد من الجوائز هذا العام للجهات المشاركة تقترب من قيمة 10 ملايين جنيه مقسمة على 5 آلاف جائزة، وسحب على 200 رحلة عمرة.

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