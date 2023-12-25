جامعة حلوان: نتعاون مع مؤسسات دولية لتبادل الخبرات العلمية

تحرص جامعة حلوان على عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات الدولية والأجنبية لتدريب وتأهيل الطلاب والباحثين والعمل على تطوير العملية التعليمية والبحثية وتقديم أفضل الخدمات لطلابها لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل، وذالك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وصرح الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة انه يأتي توقيع البروتوكولات مع الجهات المختلفة من أجل إتاحة تعليم متميز لطلاب الجامعة من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مايسهم بشكل فعال فى دعم التعاون بين الجهات المختلفة باعتباره فرصة لتبادل الخبرات و توفير تعليم ذو جودة عالية للطلاب مما يسهم فى خلق بيئة تعليمية متميزة .

وتابع نائب رئيس جامعة حلوان أن أهمية البروتوكولات بين الجامعات يكمن فى تحقيق الاستفادة بين جميع الأطراف، موضحا أن التعاون يتضمن مجالات مختلفة كتبادل المعلومات الفنية والزيارات العلمية، وكذلك التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية، بالإضافة إلى تبادل الكوادر العلمية من خلال تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات العلمية والبحثية المختلفة.



كما تحرص جامعة حلوان خلال هذه البروتوكولات علي تطوير قطاع البحث العلمي و العمل علي تبادل الخبرات البحثية بينها وبين الجامعات الاجنبية حرصا علي تطوير المنظومة البحثية بما يعمل علي تنمية مهارات الباحثين و تحقيق اهداف التنمية

وقد نظم قسم الألعاب الفردية بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بطولة الجامعة للشطرنج على مستوى الكليات داخل الحرم الجامعي وخارجه، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وذلك ضمن الخطة العامة لإدارة رعاية الشباب .

حيث أكد الدكتور السيد قنديل أن إقامة هذه المسابقات توضح مدى اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية والتي تساهم في الترويح عن الطلاب واستغلال طاقاتهم بشكل أمثل وتعمل على زيادة روح العمل الجماعي والتنافس الشريف بينهم.

حيث جاءت نتائج البطولة للطلاب كالتالي : حصول الطالب (احمد رجب احمد) كلية الخدمة الاجتماعيه على المركز الأول والطالب (بوفلى نادي) كلية التجارة على المركز الثاني، والطالب (علي محمود علي) كلية العلوم على المركز الثالث.

فى حين جاءت نتيجة بطوله الطالبات كالتالى : فوز الطالبة (مورين ميلاد ) كلية الفنون الجميلة بالمركز الأول والطالبة (مارينا صبري) كلية الآداب بالمركز الثاني ، والطالبة (رجاء حسن) كلية الصيدلة بالمركز الثالث-

وبعد الانتهاء من البطولة تم اختيار عدد من اللاعبين لتمثيل الجامعة في بطولة الشهيد الرفاعي ل51 للعام الجامعي 2023 _ 2024.

وقد تكونت لجنة التحكيم من عصام زكي مدير إدارة النشاط الاجتماعي والسيد دياب و محمد شعبان.

وقام بتنظيم هذه البطولة عمرو جلال مسؤول قسم الالعاب الفردية و احمد ابراهيم و احمد عبد الناصر، تحت إشراف هشام رفعت القائم بعما أمين عام الجامعة ، و محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي .