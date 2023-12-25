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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خارج غزة.. مسئول في الاحتلال يكشف عن نيته توسيع الحرب

المقاومة تحارب الاحتلال
المقاومة تحارب الاحتلال

عبر مسؤول أمني إسرائيلي كبير، اليوم الاثنين، عن نية موجودة لدى الاحتلال بتوسيع الحرب خارج غزة.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي بدأ يقتصد في استخدام الأسلحة في حربه المتواصلة على قطاع غزة، وفق مزاعمه.

ولفت إلى أنه من أجل البقاء في حالة استعداد متواصلة يقتصد الجيش وذلك لاحتمال اندلاع حرب ضد "حزب الله".

وقال المسؤول الأمني لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "الجيش الإسرائيلي يقتصد في استخدام الذخيرة استعدادا لحرب واسعة ضد حزب الله"، مضيفا أن "استخدام الجيش الإسرائيلي المفرط للذخيرة والطائرات والمدفعية، في الشهر الأول للحرب، نجم عن سوء تقدير لمقاومة العدو".

وتشير معطيات أوردتها الصحيفة إلى أن "تكلفة الحرب على غزة، حتى اليوم، بلغت 65 مليار شيكل (قرابة 17.5 مليار دولار أمريكي)، بما يمثل ميزانية الأمن السنوية كلها، من دون أموال المساعدات الأمريكية".

وأضافت الصحيفة: "منذ بداية الحرب، وصلت من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، أكثر من 230 طائرة شحن و20 سفينة محملة بذخيرة لسلاح الجو وقذائف مدفعية ومركبات مدرعة وعتاد عسكري للجنود، ضمنها دروع واقية من الرصاص".

وقال المسؤول الأمني الإسرائيلي: "من السهل جدا الجلوس بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وادعاء انعدام المسؤولية في الاستخدام المفرط للذخيرة، دون الإدراك أن التهديد الذي واجهته القوات كان أكبر بكثير مما قدرناه قبل الحرب".

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