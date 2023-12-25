روسيا: قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن غزة تبقى حبرا على ورق

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، إن الخطوات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تم تبنيه في 22 ديسمبر، وكذلك قرار 15 نوفمبر بشأن الحاجة إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ما زالت حبرا على ورق.

وأضافت الخارجية الروسية، في بيان، إنه “على خلفية 80 يوما من إراقة الدماء في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من المقلق والمؤسف أن هذه القرارات لا تزال حبرا على ورق”.

وتابعت: “إنها لا تحتوي على الشيء الرئيسي، المطالبة بوقف فوري وواسع النطاق لإطلاق النار الإنساني، وهو ما دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مرارا وتكرارا، بما في ذلك في ندائه الخاص إلى مجلس الأمن بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة”.

في وقت سابق، قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن إسرائيل اعتبرت القرار بشأن غزة بمثابة إذن بالهجمات.