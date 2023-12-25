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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لجنة سيدات الأعمال تدرس تدشين مبادرة "هي قوية" لتعظيم دور المرأة

غرفة القاهرة التجارية
غرفة القاهرة التجارية

عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري اجتماعًا من خلال لجنة سيدات الأعمال التي تترأسها الدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة لمناقشة خطة العمل الحالية والمستقبلية لدعم سيدات الأعمال والمشاركة في المعارض التي يتم تنظيمها من خلال الغرفة.

جاء ذلك في حضور أشرف خضر أمين مساعد صندوق الغرفة ، وأشرف الشيمي سكرتير عام الغرفة وعضو اللجنة ، وعدد من سيدات الأعمال أعضاء اللجنة.

تناول الاجتماع الأفكار والمقترحات لتنفيذ خطة عمل طموحة تخدم سيدات أعمال القاهرة  وتزيد من انتمائهم للغرفة ، وتضيف أنشطة جديدة للأنشطة الحالية مما يخدم الاقتصاد القومي في النهاية.


وقالت الدكتورة نجلاء النجار إن هناك دعم كبير من مجلس إدارة الغرفة علي رأسه أيمن العشري رئيس الغرفة الذي أعطي الضوء الأخضر لانطلاق أعمال لجنة سيدات الأعمال بالغرفة من أجل تطوير وتنمية دور المرأة الاقتصادي والمجتمعي.

وأضافت د.نجلاء النجار أنه من ضمن خطة عمل لجنة سيدات الأعمال أننا ندرس حاليًا تدشين مبادرة تحت مسمي "هي قوية" يتم مناقشة كافة محاورها حاليًا تمهيدًا لإطلاقها رسميًا ، هدفها يتناسب مع رؤية مصر 2030 من خلال تمكين المرأة اقتصاديا ، وزيادة فرصتها للمشاركة في سوق العمل ، ونشر العمل الحر وريادة الأعمال لدي السيدات ، وإلقاء الضوء علي قصص نجاح لسيدات أعمال ، وإن كل من ينتسبن لغرفة القاهرة يستطعن الانضمام للمبادرة في الأنشطة المختلفة ، وكذلك كل من يمارسن الأنشطة التجارية والصناعية بالاقتصاد غير الرسمي ويرغبن في الانضمام للاقتصاد الرسمي في خطوة تشجيعية للدخول في الاقتصاد الرسمي.

وكشفت د.نجلاء النجار إن المبادرة تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية وهي " التدريب - التثقيف - المعارض والتسويق" وإن اللجنة ترحب بأي مقترحات من شأنها تعظيم دور المرأة الاقتصادي وكذلك المجتمعي.

غرفة القاهرة التجارية لجنة سيدات الاعمال نجلاء النجار خطة العمل الحالية دعم سيدات الأعمال

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