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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أمين تنظيم مستقبل وطن يشكر مجاهد نصار ونواب الحزب على جهودهم بانتخابات الرئاسة

صدى البلد

تقدم النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، بالشكر والتقدير إلى نواب حزب مستقبل وطن، مؤكداً أن نواب حزب مستقبل وطن صنعوا ملحمة حقيقية فى الانتخابات الرئاسية دعمًا للدولة المصرية والقيادة السياسية، كما أنهم كانوا على قدر المسئولية الضخمة الملقاة على عاتقهم.

جاء ذلك في اجتماع للأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن بالتجمع الخامس بحضور النائب عاطف ناصر ، أمين حزب مستقبل وطن بالقليوبية ، والنائب عبد الهادي القصبي ، نائب رئيس الحزب ، والنائب أشرف أمين ، والنائب سمير أبو شامة ، والنائب علاء عابد ، والنائب أحمد دياب ، الأمين العام المساعد للحزب ، والنائب حسن عمر حسانين ، والنائب محمد الطوخي القصبي ، والنائب عبد السلام الخضراوي ، والنائب سيد حجازي ، والنائب عصام هلال .

ووجه النائب أحمد عبد الجواد الشكر لكافة نواب وقيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن لما قدموه من جهود كبيرة ، مشيراً إلى أن نواب حزب مستقبل وطن ظهروا بصورة مشرفة جسدت التواجد القوي للحزب في الشارع المصري.

من جانبه أكد النائب مجاهد نصار أن حزب مستقبل وطن صنع ملحمة وطنية حقيقية في الانتخابات الرئاسية دعماً للدولة المصرية والقيادة السياسية، مضيفاً أن جميع نواب حزب مستقبل وطن كانوا على قدر المسؤولية الضخمة الملقاة على عاتقهم، مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية شهدت مشاركة غير مسبوقة في شبرا الخيمة فضلاً عن تنوع شريحة الناخبين.

وقال النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، إن الانتخابات الرئاسية شهدت مشاركة غير مسبوقة خاصة فى المحافظات الحدودية، فضلا عن تنوع فى شريحة الناخبين.

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