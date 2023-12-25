خبير روسي: الولايات المتحدة لن تستمر طويلا في دعم أوكرانيا

قال أليكسي جروميكو المحلل السياسي الروسي إن أمريكا قد لا تستمر في دعم اوكرانيا طويلا، وفق ما ذكرت سبوتنيك.

وأضاف أنها ليست مهتمة بالتورط اكثر في صراع في سياق الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.

وذكر جروميكو ": "لقد أصبح هذا الوضع أقل فائدة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على سبيل المثال الميزانية العسكرية التي سيتم اعتمادها قريبًا، نرى مرة أخرى أنه بالنسبة للولايات المتحدة، العدو النظامي، الذي يتطلب نصيب الأسد من الجهود على المستوى المالي والعسكري الفني (الصين)".

وأضاف أن واشنطن "ليست مهتمة بالمماطلة لفترة طويلة بسبب الأزمة الأوكرانية" أو التورط في مشاكل في أوروبا.

واعتبر أنه "من المفيد لها أن ينقل هذا العبء إلى الأوروبيين وتحاول الخروج من هذا الصراع بهدوء.