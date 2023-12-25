عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الشيوخ يلتقي بسفيرة البحرين بالقاهرة لتعزيز العلاقات

رئيس الشيوخ يلتقي
رئيس الشيوخ يلتقي بسفيرة البحرين

التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمكتبه سفيرة البحرين بالقاهرة  فوزية بنت عبد الله زينل

 

حيث رحب المستشار "عبد الرازق " بالسفيرة البحرينية متمنيا لها التوفيق فى مهام عملها بمصر مؤكداً حرص  المجلس على التعاون معها دائما فى سبيل دفع العلاقات المصرية -البحرينية إلى آفاق أرحب على مختلف المستويات خاصة فى ظل العلاقات التاريخية بينهما و حرص القيادة السياسية فى البلدين الشقيقين على ذلك


و من جانبها نقلت السفيرة  البحرينية تحيات جلالة الملك حمد بن عيسي بن سلمان آل خليفة ... وولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى المستشار "عبد الرازق " و أعضاء المجلس كما قدمت تهنئتها بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية مشيدة بما تشهده مصر فى عهده من إنجازات تزداد يوما بعد يوم.

و أكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله أن العلاقات المصرية - البحرينية دائما ذات خصوصية  معربه عن تطلعها لدفع تلك العلاقات إلى مستويات جديدة فى ظل التعاون المستمر من مؤسسات الدولتين لتحقيق مصالح شعبيهما.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ ؛ السفير وليد شمس نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية و مصطفى عبدالعزيز الخاجة مستشار السفارة البحرينية

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

أمطار في القاهرة بهذا الموعد.. تحذير من الأرصاد بشأن تغير حالة الطقس

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

ترشيحاتنا

بشق الأنفس.. تأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر بالفوز على سيراميكا كليوباترا

أحدث معارك الحرب الباردة بين بكين وواشنطن.. وأمريكا: الصين تسرق أسرار الذكاء الاصطناعي لأغراض التجسس "القصة كاملة"

كيا سبورتاج TOPLINE كسر زيرو .. للبيع بهذا السعر

تحرك خطير.. نتنياهو يمنع وزير الدفاع الإسرائيلي من لقاء رئيس الموساد

إعلام عبري: إسرائيل ترفع الحالة الأمنية جنوب الجولان تحسبا لعمليات من سوريا

هل كحل العين قبل النوم سنة للنساء فقط؟.. الإفتاء توضح 10 حقائق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات الأبراج 2024.. 6 مواليد يصبحون من الأغنياء في العام الجديد

أغنية "3 ساعات متواصلة" تثير الجدل.. وحقيقة منع روبي من الغناء بسببها

عيد ميلادها.. قصة اليوم الخاص فى حياة هنا شيحة و25 صورة مثيرة للجدل

آيتن أمين : "ال شنب" مغامرة ومرعوبة من التجربة.. ووجود لبلبة وليلى علوي وسوسن بدر أضاف للعمل.. وتجربتى في مهرجان برلين مفيدة.. حوار

فيديو

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات وإعلان أسعار البرامج

مكنش طرف فالمشكلة .. إنهاء حياة عريس الخانكة بسبب مشاجرة بين عائلتين

شجرة عيد الميلاد وملابس بابا نويل.. شاهد احتفال النجوم بـ الكريسماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ