عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة الشيوخ توصي بتشجيع القطاع الخاص وتوحيد جهة التعامل في مجال الغابات الشجرية

لجنة الزراعة والرى
لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن التوسع في زراعة غابات أشجار  سريعة النمو وتشجيع المستثمرين على زراعتها بغرض الحصول على إنتاج من الأخشاب الصلبة في وقت قياسي والاستفادة الاقتصادية والصناعية من هذه الأخشاب.


وقال السباعى في اقتراحه، أن مصر تعتمد على استيراد الأخشاب ومنتجاتها لسد حاجات السكان، ومع الزيادة المطردة للسكان، يزداد الطلب على الأخشاب بشكل متزايد، ما يتسبب في زيادة الضغط على ميزان المدفوعات، وتحمل الدولة فاتورة كبيرة لاستيراد الأخشاب لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلي وجود توقعات بوصول واردات مصر من الأخشاب إلى 4 مليارات دولار سنويا وذلك بالتزامن مع قلة المعروض من الأخشاب عالميا.

وتابع : يتطلب ذلك سرعة توجه مصر إلى زراعة أشجار الأخشاب مع ضرورة تغير ثقافة المجتمع تجاه التشجير والأشجار عند زراعتها في الشوارع والحدائق العامة والميادين.
وأشار إلي إمكانية استخدام أوراق الأشجار في علف للحيوانات، إضافة إلي عمل مناحل لإنتاج أجود وأشهر نوع العسل.

ومن جانبه قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن إنشاء الغابات الشجرية في مصر يعد مشروع قومي للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي المُعالج وإستغلالها في زراعة الأشجار الخشبية.

واستعرض عزوز، خطوات الحكومة في هذا القطاع، مشيرا إلي إنتاج وتوفير الأخشاب والعمل علي المساهمة في سد الفجوه الناتجة عن نقص الأخشاب الطبيعية المحلية والحد من الإستيراد وتوفير العملة الصعبة.

وأشار النائب محمود أبو سديرة،  
إلي أن المشكلة الكبرى في ذلك الملف هى تعدد الجهات المعنية باستغلال مياه الصرف الصحى في الزراعة، وهى الزراعة والبيئة و الإسكان و الرى.

ودعا النائب عبد الفتاح دنقل، إلي السماح بزراعة الأشجار بمحطات معالجة مياه الصرف الصحى.


وأكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة،  علي ضرورة تخصيص مساحات في المدن الجديدة لزراعة الأشجار وربط محطات معالجة مياه الصرف الصحى التى يتم إنشائها بتخصيص مساحة أرض في المخطط العمراني يتم زراعتها بالأشجار، مشيرا إلي أهمية التوسع في زراعة غابات أشجار تساعد في الحد من الاستيراد.

وأوصت اللجنة بتوحيد جهة التعامل مع ملف زراعة الأشجار باستغلال مياه الصرف الصحى.
كما أوصت بتشجيع التعاون مع القطاع الخاص في مجال زراعة الأشجار من خلال مد مدة الانتفاع ذلك النوع من الاستثمار طويل الأمد.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

بعد فوز الأهلي .. تعرف على موعد نهائي السوبر المصري

قبل كأس أمم أفريقيا.. أول قرار من فيتوريا بعد إصابة نجم المنتخب

أمطار في القاهرة بهذا الموعد.. تحذير من الأرصاد بشأن تغير حالة الطقس

ترشيحاتنا

بـ12 صاروخا.. شاهد لحظة قصف المقاومة الفلسطينية لـ عسقلان المحتلة

استشهاد 5 فلسطينيين بسبب غارة إسرائيلية على منزل في خانيونس

قرارات صادمة من بايدن تهدد بتدمير الدولار الأمريكي

رسميا.. إثيوبيا تتخلف عن سداد ديونها

أول فتاة مصرية تفوز بنصف مليون جنيه في حفظ القرآن.. صورة

بـ 95 ألف جنيه فقط .. اشتر أشهر سيارة من هيونداي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناته من السرطان.. الناظر يحتفل بعيد ميلاده بطريقته الخاصة

كم مدة السجن| كيف تسببت ابنة إبراهيم سعيد في حبسه؟.. تفاصيل

رغم فوائده العديدة.. احترس من أضرار القرنفل

توقعات الأبراج 2024.. 6 مواليد يصبحون من الأغنياء في العام الجديد

فيديو

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات وإعلان أسعار البرامج

مكنش طرف فالمشكلة .. إنهاء حياة عريس الخانكة بسبب مشاجرة بين عائلتين

شجرة عيد الميلاد وملابس بابا نويل.. شاهد احتفال النجوم بـ الكريسماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ