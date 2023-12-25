إعلامي شهير يشيد بأداء إمام عاشور بعد التأهل لنهائي السوبر

أشاد الإعلامي إسلام صادق بأداء إمام عاشور بعد تألقه اليوم في مباراة الأهلي وسيراميك كيلوبترا.

وكتب صادق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" إمام عاشور يصعد بالأهلي إلى نهائي السوبر في مواجهة فيوتشر بعد تسجيل هدف الفوز على سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من ضائع وطرد محمد إبراهيم لإعتراضه على إحتساب 6 دقائق وقت إضافي ".

انتهت أحداث مباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

أحرز الهدف في الوقت بدل الضائع من المباراة، وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بشق الأنفس.