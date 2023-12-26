أخبار السيارات| أسعار أشهر 10 عربيات عائلية في 2023 .. سعر نيسان صني وكيا سبورتاج كسر زيرو .. اركب سيارة من هيونداي بـ 95 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

استطاعت السيارة نيسان صني الشكل الجديد، أن تحقق شهرة واسعة داخل السوق المصري، كواحدة من ابرز السيارات التي تنتمي إلى عائلة السيدان، وتقدم محليًا بأسعار رسمية جديدة تبدأ من 612.400 جنيه حتى 678 الف جنيه للفئة الرابعة، دون حساب تكلفة التسليم الفوري التي يفرضها عدد كبير من التجار تحت مسمى الأوفر برايس.

تباع السيارة كيا سبورتاج موديل 2022، عبر الانترنت بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 4.500 كيلومتر فقط، وتحت حالة كسر الزيرو، بالاضافة إلى انتمائها للفئة TOPLINE.

استطاعت عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي"، من تقديم عدد كبير من الطرازات المتنوعة للسوق المصري، والتي تنوعت من ناحية القدرات الفنية والتجهيزات، بالاضافة إلى تنوع التصميمات الخارجية بين الرياضية والهاتشباك والسيدان.

نظم فريق أكتوبر تيونرز بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضية والجهات المعنية، اضخم تجمع للسيارات المعدلة في مصر، حيث اقيمت الفعاليات يوم الجمعة الماضي، داخل ستاد القاهرة الدولي، وتحديدًا بملعب الهوكي.

يضم السوق المصري عددا من السيارات العائلية، والتي تحظى باهتمام كبير، نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة، بالاضافة إلى التجهيزات التي تقدمها كل علامة تجارية، سواء كانت ضمن فئة الـ 5 مقاعد الرياضية، أو بإصدار الـ 7 مقاعد العائلي.

تقدم شركة ميتسوبيشي اليابانية، عدد من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، بين الفئة العائلية والرياضية متعددة الاستخدام SUV، والسيدان، وفئة الهاتشباك، ومنها النسخة ميراج موديل 2024، وتعد هذه النسخة هي ارخص سيارة تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، ضمن اصدارات العلامة التجارية اليابانية في السوق المصري.