سياسى فلسطيني: إسرائيل تمعن فى ممارسة القتل وأرتكاب المجازر

قال الدكتور محمد أبو سمرة المحلل السياسي الفلسطيني إن الأوضاع في غزة تتزايد في التدمير قائلا:" الأوضاع في قطاع غزة صعبة جدا "، وتزداد صعوبة وتدهور، مؤكدا ان العدو الصهيوني يكشر عن أنيابه بمنتهي الوحشية والبشاعة ويمعن في ممارسة القتل وارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني، فالمجازر تلو المجازر.

وأكد ابو سمرة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة، اليوم المذاع على فضائية الحياة، تقديم الإعلامي محمد مصطفي شردي، أن اليوم هو ٧٩ للعدوان الوحشي الصهيوني الذي يتواصل للشهر الثالث على التوالي في قطاع غزة، قعلي المستوي الواقعى توفي ٥٠ ألف شهيد و اكثر من ١٠٠ الف جريح، واكثر من ٥٠ الف ما بين معتقل ومفقود ومشتت ومدمر وامام اكثر من مليوني نازح فلسطيني داخل قطاع غزة امام اكثر من ٥٠٠ الف وحدة سكنية تم تدميرها اما كليا او جزئيا، ودمار لكل البنية التحتية ومقومات الحياة والاقتصاد الفلسطيني و كل شيى له علاقة بحياة الإنسان.



وتابع المحلل السياسي الفلطيني: الشعب الفلسطيني الأن اما ان يقتل قصفا وتدميرا باطلاق النار عبر الإعدام الميداني او المجازر الصهيونية المتنقلة من شمال القطاع حتي جنوبه او يقتل جوعا وعطشا.