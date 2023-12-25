فرج عامر: ماتش مشرف وهذا اللاعب عالمي

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي فوز الأهلي علي سيراميكا كليوباترا، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: ⚽️ أهو ده بقى ماتش مشرف للكرة المصرية بجد. ألف مبروك للأهلي اللي فاز وتأهل لنهائي كأس السوبر برغم الإجهاد الواضح على لعيبته. وإمام عاشور ده لعيب عالمي بجد 👍

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وخلال الشوط الأول تعرض محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي لإصابة خلال مباراة الأهلي وفريق سيراميكا كليوباترا، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وتعرض الشناوى لإصابة في العضلة الخلفية وخرج من الملعب في الدقيقة ٣٦ من عمر الشوط الأول ويدخل بدلا منه مصطفى شوبير الحارس البديل.