بمجهود عاشور.. تعليق مفاجئ لـ سيف زاهر على فوز الأهلي

علق الإعلامي سيف زاهر علي فوز الأهلي علي سيراميكا كليوباترا، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وكتب سيف زاهر :الأهلي إلى نهائي السوبر المصري 🏆🇪🇬 بمجهود عاشور في الـ +90 ... ورجل المباراة هو ..........؟

وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

أحرز الهدف في الوقت بدل الضائع من المباراة، وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بشق الأنفس.

وخلال الشوط الأول تعرض محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي لإصابة خلال مباراة الأهلي وفريق سيراميكا كليوباترا، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وتعرض الشناوى لإصابة في العضلة الخلفية وخرج من الملعب في الدقيقة ٣٦ من عمر الشوط الأول ويدخل بدلا منه مصطفى شوبير الحارس البديل.