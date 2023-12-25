البنك الأهلي يفوز على بلدية المحلة 2-صفر بالدوري الممتاز

فاز فريق البنك الأهلى على مضيفه بلدية المحلة بهدفين دون رد في المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم /الاثنين/ على ملعب استاد المحلة ضمن منافسات الاسبوع العاشر بمسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

في الشوط الأول، نجح فريق البنك الأهلي في إحراز هدف التقدم في بداية اللقاء عن طريق لاعبه أحمد مدبولي إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفار في الدقيقة السابعة. واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقتا بدلا من الضائع لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، أحرز أحمد مدبولي الهدف الأول لفريقه البنك الأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 68، وأضاف سعيدو سيمبوري الهدف الثاني لفريقه البنك الأهلي في الدقيقة 84 لتنتهي المباراة بفوز البنك الأهلي بهدفين نظيفين.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى ست نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب المسابقة المحلية، فيما تجمد رصيد فريق بلدية المحلة "لعب تسع مباريات" عند 10 نقاط فى المركز الثالث عشر.

ويتصدر جدول ترتيب المسابقة المحلية حتى الآن فريق بيراميدز "8 مباريات" برصيد 17 نقطة يليه فريقا (زد اف سي) "8 مباريات" وإنبي بنفس الرصيد 16 نقطة، ثم المصري البورسعيدي "8 مباريات" برصيد 15 نقطة، والأهلي "6 مباريات" وسيراميكا كليوباترا "9 مباريات" وطلائع الجيش "9 مباريات" بنفس الرصيد 14 نقطة.

