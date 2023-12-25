فرع "الرعاية الصحية" بالأقصر: 60 منشأة تشارك في مبادرة الاكتشاف المبكر للأورام

أعلن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر مشاركة جميع منشآته الصحية في المبادرة القومية للدولة المصرية التي تم إطلاقها للكشف والاكتشاف المبكر عن الأورام السرطانية.



وأكد بيان أصدره فرع الهيئة اليوم /الاثنين/ أن المبادرة مجانية بالكامل سواء الكشف أو تقديم العلاج اللازم حال اكتشاف أي من الأورام السرطانية المستهدفة، وأن المبادرة تستهدف الاكتشاف المبكر لأربعة أنواع من الأورام السرطانية هي: أورام الرئة، أورام القولون، أورام البروستاتا، أورام عنق الرحم، لجميع المواطنين (رجال ونساء) من عمر 18 سنه فما فوق.



وأوضح البيان أن المبادرة تشارك فيها جميع المنشآت الصحية لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر البالغ عددها 60 منشأة منها 54 وحدة ومركز و6 مستشفيات للإحالة، وتستهدف الاكتشاف المبكر لتلك الأورام ما يساعد على الاستجابة للعلاج وتخفيف المعاناة والألم عن المواطنين الذين يكتشفون الإصابة في مراحل متأخرة، ويتم تنفيذها بأحدث الأساليب التكنولوجية والطبية الحديثة مثل أجهزة فحص التسلسل الجيني وغيرها.



ولفت البيان إلى أنه يمكن لجميع المواطنين التوجه إلى وحدات ومراكز طب الأسرة للفحص الأولي وحال الحاجة لاستكمال الفحوصات والآشعة الاستكشافية تتم إحالة المواطنين للمستشفيات المخصصة لاستكمال الفحوصات والإجراءات من أجل الاطمئنان والمتابعة الدورية، أو حال ظهور نتائج الإصابة أو الاشتباه يتم تقديم الخدمات والعلاج بالمجان.

