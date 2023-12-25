أحمد موسى يشكر وزير الداخلية على الهواء لهذا السبب.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على ما وصلت إليه مراكز التأهيل والإصلاح في مصر.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مراكز الإصلاح والتأهيل هدفها إعادة تأهيل النزلاء".

واسترسل الإعلامي أحمد موسى،: "الدولة المصرية حريصة على توفير فرص عمل للشباب"، موضحا: "الدولة لديها رؤية لمشروعاتها لأنها تنظر للمستقبل".

وأوضح أنه أثناء تواجده اليوم في أحد مراكز التأهيل والإصلاح بالزقازيق، تحدث إلى أحد النزلاء، معقبا: "والله تسمع ليهم يصعبوا عليك، ولكن هم معترفين بأخطائهم وجرائمهم التي ارتكبوها".

واسترسل الإعلامي أحمد موسى،: "أحد النزلاء تحدث معي وأخبرني أن الوضع تغير كثيرا في مراكز الإصلاح والتأهيل والأمر فرق معهم على المستوى النفسي".



