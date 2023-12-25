العثور على جثة مجهولة الهوية طافية في مياه النيل بالدقهلية

عثر عدد من الأهالي على جثة شاب بمياه النيل بالدقهلية فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف لغز العثور على الجثة مجهولة الهوية لشخص طافية بمياه النيل بطلخا.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا من الأهالى بالعثور علي جثه طافية في مياه النيل بطلخا.



انتقل ضباط المباحث وقوات الانقاذ النهري إلى مكان البلاغ حيث تم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين أنها لرجل فى حالة تعفن ولم يتم العثور علي أي أوراق تبين هويته.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي لتشريحها لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة لتحديد هوية صاحب الجثة وظروف الواقعة.