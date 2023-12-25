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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"الصحفيين" تغلق باب الحجز فى شقق جنة القاهرة الجديدة.. والقرعة خلال أيام

صدى البلد

أغلقت نقابة الصحفيين اليوم باب الحجز على عدد (96) وحدة سكنية بمشروع جنة القاهرة الجديدة، وتجرى القرعة على الشقق خلال أيام .

وكانت نقابة الصحفيين أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد (96) وحدة سكنية فى مدينة القاهرة الجديدة بمشروع جنة، اعتبارًا من الاثنين الماضى  18/12/2023م وحتى الاثنين  25/12/2023م، سعر المتر (11575 جنيهًا) بخلاف نسبة التميز، بمساحات تتراوح من (100م، 130م، 140م، 150م) وبيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات فى النقابة.

وحول تفاصيل الدفع كالاتى :- 
- يُسدد 20% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% من قيمة الوحدة (مجلس أمناء).
- يُسدد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة مع مراعاة أنه تحددت قيمة تقديرية (1% من قيمة الوحدة) لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة، فتستخدم للعام التالى، ويتم عمل التسوية فى نهاية العام، على أن يُقسط الباقى وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ الاستلام.

شروط الحجز: الأولوية لمَن لم يحصل على أى استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل.
فى حالة زيادة الأعداد تُجرى قرعة علنية لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز فى بنك الإسكان والتعمير فرع الرحاب.
    

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