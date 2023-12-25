استشهاد 5 فلسطينيين بسبب غارة إسرائيلية على منزل في خانيونس

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، اليوم الاثنين، أن هناك 5 شهداء وعدد من الجرحى وقعوا في استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي الأمل غربي مدينة خانيونس في قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن 250 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب 500 آخرون خلال الـ 24 ساعة الماضية في مناطق البريج والنصيرات والمغازي وسط غزة.

وأضافت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها، أنه بذلك ارتفعت حصيلة الشهداء في أنحاء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر بسبب القصف الإسرائي المستمر إلى 20674 شهيدا.

وكانت شبكة "سي إن إن" ذكرت في وقت سابق، أن 70 شخصا على الأقل قتلوا في غارة جوية على مخيم المغازي للاجئين.