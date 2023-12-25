شبكات الأمان الاجتماعي.. التضامن تستعرض إنجازاتها خلال 9 سنوات

حققت وزارة التضامن الاجتماعي إنجازات كبيرة فى ملفات الحماية الاجتماعية والدعم والتمكين الاقتصادي، خلال الـ 9 سنوات الماضية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث شهدت نقلة كبيرة تحققت على أرض الواقع .

شبكات الأمان الاجتماعي

• تم توفير دعم نقدي لإجمالي 5,2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 22 مليون فرد تقريبا، بما يشمل 4,7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة، و500 ألف أسرة ممولة من منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بإجمالي تكلفة بلغ مقدارها 36 مليار جنيه سنويا.

• زادت أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي من 1,79 مليون أسرة في العام المالي 2014-2015 الى 5,2 مليون أسرة في العام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة قدرها 200%، كما زادت موازنة تلك البرامج من 3,4 مليار جنيه مصري في العام المالي 2014-2015 إلى 36 مليار جنيه مصري في العام المالي 2023-2024، بنسبة زيادة وصلت إلى 960%.

• تم تقديم مساعدات نقدية وعينية لإجمالي عدد 4,273 مليون مستفيد بإجمالي تكلفة بلغت 58,8 مليار جنيه على مدار السنوات التسعة الماضية، وذلك من مصادر متعددة تشمل وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، والمؤسسة العامة للتكافل، ومنظمات المجتمع المدني.

• يتم دعم 720 مرأة معيلة بما يشمل الأرامل والمطلقات والمهجورات بقيمة تبلغ 3,4 مليار جنيه سنوياً.

• 5 ملايين طالب من غير القادرين تم اعفاؤهم من المصروفات الدراسية سواء من برنامج "تكافل" أو من برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية"، بتكلفة اجمالية قدرها 851 مليون جنيه مصري.

• تم دعم المستشفيات المتعثرة، والمستوصفات الصحية، والعيادات، والمساهمة في علاج المرضى بإجمالي 745 مليون جنيه مصري منذ عام 2015، وذلك اتساقاً مع مبادئ تكافؤ الفرص الصحية لغير القادرين.

• بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تأثيثها 24,760 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بإجمالي تكلفة 810 مليون جنيه مصري.

• بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري بإجمالي 186,500 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8,4 ألف وصلة مياه شرب، 58,680 وصلة صرف صحي، و11,520 تركيب سقف، و10,360 منزل تم رفع كفاءته.