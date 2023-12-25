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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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افتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة دمياط

جامعه دمياط
جامعه دمياط

عقد مجلس جامعة دمياط اجتماعه الشهري اليوم الإثنين الموافق 25 ديسمبر 20

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23 بجلسته رقم (203) برئاسة الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وتولى أمانة سر الجلسة الأستاذ الدكتور أمين عام الجامعة بقاعة الإجتماعات بالجامعة.
  وفى مستهل الإجتماع تقدم الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً لمصر 2024ـ2030 ووجه سيادته الشكر للسادة العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدري وطلاب الجامعة للقيام بدورهم بصورة مشرفة وإبراز دور الجامعة أمام المجتمع الدمياطى في الإستحقاق الإنتخابي .
  كما أشاد سيادته بدور الجامعة الفعال بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الإجتماعي في إطلاق المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية " مودة ".

  تلا ذلك الإشارة إلى افتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة UCCD  موجهاً سيادته الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة السابق لدعمه ملف إنشاء المركز والذى تم استعراض نشاطه أمام المجلس من خلال عرض تقديمي من الدكتور طارق العرباني مدير المركز متضمناً أهداف المشروع وأنشطته وخدماته .

  والجدير بالذكر أن مراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية هي نموذج للشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة الأمريكية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدف إلى توفير برامج تدريب لبناء خريجين قادرين على مواكبة سوق العمل واحتياجاته المتغيرة بالإضافة إلى تنفيذ عدد من دراسات سوق العمل على المستوى المحلي والقومي.

كما وافق مجلس الجامعة على إنشاء مركز إعلامي بالجامعة يتولى المهام الإعلاميه والتنسيق الإعلامى داخل الجامعة وخارجها وكذلك تشكيل لجنة تتولى مسؤولية التسويق للوافدين.
  ثم انتقل سيادته الى مناقشة موضوعات المجلس منها الموافقة على منح عدد (3) أستاذ مساعد ، وتعيين عدد (5) بدرجة مدرس ، ومنح عدد (12) درجة دكتوراه، ومنح عدد (5) درجة الماجستير.

دمياط افتتاح المركز أعضاء هيئة التدريس التطوير المهني البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي المركز الجامعي للتطوير المهنى تطوير المهني طلاب الجامعة

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