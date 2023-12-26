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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

هدية من وزير التعليم لطلاب المدارس قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

الدكتور طارق حجازي
الدكتور طارق حجازي وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا لصالح طلاب المدارس قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

وجاء قرار الوزير، بـ توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية المختلفة، على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" للطلاب داخل المدارس؛ لكي يتمكنوا من الحصول على نسخة منها “مجانًا” .

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التربية والتعليم أيضا، بتكثيف الإعلان داخل المدارس عن جدول إذاعة البرامج التعليمية على المنصات التعليمية، فضلا عن إتاحة إمكانية متابعة الطلاب لهذه البرامج التعليمية عبر تطبيق “مدرستنا بلس” والذي يتوافر عليه جميع الحصص لمختلف المناهج الدراسية.

توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمديريات التربية والتعليم شملت أيضا، ضرورة توعية الطلاب بالمدارس، بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة على موقعها الإلكتروني لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسى 2023-2024، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجانا؛ وذلك للمساعدة على تحقيق أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية.

تعليمات امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

وعلى جانب آخر .. كانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم ، قبل أيام من انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 .

وشملت التعليمات العاجلة ما يلي:

  • تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.
  • مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أي امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير 2024.
  • عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من 11 يناير 2024 إلى 24 من نفس الشهر، إلكترونيا، وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.
  • وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.
  • التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.
  • متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كل الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.
  • توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" داخل المدارس، والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها.
  • وضع ضوابط معلنة في توزيع المعلمين الجدد وفقا لمناطق سد العجز والتوزيع الجغرافي.
  • سرعة إرسال جميع الالتماسات التي تسلمتها المديريات من المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات المسابقة 30 ألف معلم؛ تمهيدا لتنظيم التواصل معهم والرد على هذه الالتماسات.
التربية والتعليم وزير التربية والتعليم التعليم المدارس طلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

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