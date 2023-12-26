هدية من وزير التعليم لطلاب المدارس قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا لصالح طلاب المدارس قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

وجاء قرار الوزير، بـ توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية المختلفة، على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" للطلاب داخل المدارس؛ لكي يتمكنوا من الحصول على نسخة منها “مجانًا” .

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التربية والتعليم أيضا، بتكثيف الإعلان داخل المدارس عن جدول إذاعة البرامج التعليمية على المنصات التعليمية، فضلا عن إتاحة إمكانية متابعة الطلاب لهذه البرامج التعليمية عبر تطبيق “مدرستنا بلس” والذي يتوافر عليه جميع الحصص لمختلف المناهج الدراسية.

توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمديريات التربية والتعليم شملت أيضا، ضرورة توعية الطلاب بالمدارس، بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة على موقعها الإلكتروني لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسى 2023-2024، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجانا؛ وذلك للمساعدة على تحقيق أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية.

تعليمات امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

وعلى جانب آخر .. كانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم ، قبل أيام من انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 .

وشملت التعليمات العاجلة ما يلي:

تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.