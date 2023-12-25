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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبدالغنى: الرؤيا الأساسية التي تخلق حوار يجب أن تنفذ على أرض الواقع

محمد عبد الغني مقرر
محمد عبد الغني مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية

اكد المهندس محمد عبد الغني مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، أن خطوة الحوار الوطني مهمة جدا لان المواطنين في امس الحاجة بالشعور الى وجود حوار مفتوح وفتح حالة الحوار بين جميع الأطياف فهو قرار حكيم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو يريد الإستماع الى وجهات النظر كلها،  والشعور بوجود حراك سياسي ليشعر الشعب أن يعبر عن رأيه للسلطة.

شعور المواطنين بالتغير الحقيقي بعد عرض أفكارهم ومطالبهم للرئيس السيسي

واضاف عبد الغني من خلال لقائه بالإعلامي محمد مصطفي شردي، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الدى أم سي،  ان هناك حرص من الدولة للرؤي المهمة والتي تتبلور في التقارير وترفع للرئيس عبد الفتاح السيسي وتعلن نتائجها حتي يشعر المواطنين ان هناك نتائج لهذا الحوار، وتشعر بوجود ارادة سياسية لرؤية النتائج، لافتا الى أهمية شعور المواطنين بان هناط ارادة سياسية لسماع صوت المواطنين وتنفيذ ما جاء بها، ووجوب شعورهم بصدي وتنفيذ  وتحقيق مطالبهم وشهورهم بالتغير الحقيقي من التقارير و الآراء من جميع الأطياف.


وتابع: الوطن يسع ان يكون به أفكار مختلفة والأستماع اليها دون تخوين ودون اعتقاد بأن هناك فرد واحد يملك الحقيقة كاملة وحده.

الحوار الوطني عبد الفتاح السيسي حوار مفتوح التمثيل النيابي حراك سياسي

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