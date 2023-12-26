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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بلد الصيد والصيادين تعاني من النوات الشتوية وتوقف الرحلات بعزبة البرج |شاهد

الاسماك بدمياط
الاسماك بدمياط

اعتاد الصيادون  كل عام خلال فصل الشتاء، على توقف رحلات الصيد نتيجة للنوات الشتوية ومنع مرتكب الصيد من الخروج لرحلات الصيد خوفا عليهم من الغرق.

عزبة البرج بلد الصيد والصيادين

 مدينة عزبة البرج هي بلد الصيد والصيادين والتي بها اكبر اسطول للصيد الا ان مع هطول الأمطار وارتفاع الأمواج تلجأ جمعية الصيادين بعزبة البرج إلى تحذير الصيادين من الخروج في رحلات الصيد بل يتم منعهم خوفا عليهم من ارتفاع الأمواج وتعرض المراكب للغرق.

 ارتفاع أسعار السمك مع النوات الشتوية

ارتبط ارتفاع أسعار الأسماك مع فصل الشتاء خاصة وقت النوات الشتوية حيث يعانى المواطنين من قله المعروض من الا سماك ولهذا نجد أنه ومع بداية فصل الشتاء كل عام يرتفع سعر الأسماك نتيجة لقلة المعروض ويكون الحل بالنسبة للبعض هو الذهاب للشراء من حلقة السمك بعزبة البرج والمعروف عن حلقة السمك انها تقام يوميا لأصحاب مطاعم الأسماك ومحال بيع الاسماك بمختلف انحاء المحافظة الا انه لجودة الأسماك المعروضة بها وانخفاض سعرها عن المعروض بالاسواق .

جمعيه الصيادين حريصة على أرواح الصيادين 

يقول حسام خليل ،رئيس جمعيه الصيادين بعزبه البرج،  ان معاناة الصياد تبدأ مع دخول فصل الشتاء نتيجة النوات الشتوية المختلفة ومنع المراكب من الخروج لرحلات الصيد على الرغم من أن تلك الفترة من العام يكثر بها الأسماك وتكون بمثابه الخير للصيادين الا ان منع المراكب من الخروج للصيد يؤثر بشكل كبير على الصياد ومصدر رزقه طوال اشهر الشتاء.

حالات غرق متكررة

وأوضح، أن قرار منع الصيد خلال النوات يصب في مصلحه الصياد خوفا عليه من حالات الغرق المتكررة نتيجة لارتفاع الأمواج خلال فترة النوة.

وتابع، أنه خلال فصل الشتاء يكون هناك وفرة بالأسماك وقلة صعوبة الصيد خلال النوة ينتج عنه قلة المعروض من الأسماك بحلقات السمك. 

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