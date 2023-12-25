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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

راحة سلبية ليوم واحد للاعبي المصري.. والفريق يستأنف مرانه الأربعاء استعدادا للإسماعيلي

ماهر يمنح لاعبي المصري
ماهر يمنح لاعبي المصري راحة سلبية يوم واحد قبل استئناف التدر

عقب نهاية المباراة الودية التي جمعت بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وفريق الرباط والأنوار والتي أقيمت  اليوم الإثنين وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق  قرر الكابتن علي ماهر المدير الفني للنادى المصري منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد .

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وأكد المدير الفني للنادى المصري على أنه يستأنف الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة عصر بعد غدا الأربعاء استعدادا للمواجهة الهامة والمرتقبة التي تجمعه بشقيقه الإسماعيلي والمقرر إقامتها في السابعة مساء الاثنين القادم الموافق الأول من يناير على ستاد الجيش ببرج العرب وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري.

المصري الاسماعيلي النادي المصري ستاد الكلية الحربية ستاد الجيش ببرج العرب

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