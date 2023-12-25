راحة سلبية ليوم واحد للاعبي المصري.. والفريق يستأنف مرانه الأربعاء استعدادا للإسماعيلي

عقب نهاية المباراة الودية التي جمعت بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وفريق الرباط والأنوار والتي أقيمت اليوم الإثنين وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق قرر الكابتن علي ماهر المدير الفني للنادى المصري منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد .

وأكد المدير الفني للنادى المصري على أنه يستأنف الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة عصر بعد غدا الأربعاء استعدادا للمواجهة الهامة والمرتقبة التي تجمعه بشقيقه الإسماعيلي والمقرر إقامتها في السابعة مساء الاثنين القادم الموافق الأول من يناير على ستاد الجيش ببرج العرب وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري.