لماذا ترتفع أسعار السمك برغم الاكتفاء الذاتي؟| اعرف الإجابة

تساءل عدد من المواطنين عن أسباب ارتفاع أسعار السمك فى مصر خصوصا أن الدولة تحقق نسبة 85% من الاكتفاء الذاتي بحسب تصريحات وزير الزراعة وتوجيهات الرئيس السيسي اليوم بشأن الاستمرار في تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية.

ونرصد من خلال هذا التقرير الإجابة عن هذا التساؤل عن طريق تصريحات الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فيما يلى:

سبب ارتفاع أسعار السمك فى مصر

وعن أسباب ارتفاع أسعار السمك فى مصر أكد الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن 70% من حجم السمكة عبارة عن أعلاف والتي تعاني ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، أن منظومة أسعار الأسماك تحتاج لإعادة نظر، قائلا: هذا الأمر يتطلب تضافر العديد من الجهات، وليس مسئولية الجهاز باعتباره جهة إنتاج فقط".

وقال إن الإنتاج يمثل اكتفاء ذاتيا بنحو 85% من الاحتياجات السنوية.

ولفت مصيلحي، إلى أن الكميات المستوردة أغلبها يذهب إلى القطاع السياحي، لاسيما بعض الأنواع من الأسماك ذات المستوى العالي.

تحرك عاجل بسبب ارتفاع أسعار الأسماك فى مصر

وكان النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجه عدة أسئلة للحكومة بشأن أزمة الثروة السمكية التي يعاني منها المواطن مؤخرًا نتيجة للارتفاع الجنوني في سعر السلعة، وقال "عزت": إن هناك تباينا وتضاربا واضحا بين البيانات والإحصائيات التي تصدرها الحكومة في وسائل الإعلام، وهذا التضارب يخلق نوعا من عدم الشفافية والمصداقية لدى المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لطلبى مناقشة عامة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية- اكتفاء ذاتي وامن غذائي".

وأشار إلى أن هناك أمورا يجب طرحها على الحكومة وتحتاج إلى إجابات واضحة في هذا الشأن على رأسها: ما هي النتائج والعائد على الدولة من المشروع الضخم المعروف ببركة "غليون" في مدينة كفر الشيخ؟ وما هي حقيقة استيراد مصر للسمك الروسي، وتأثير ذلك على الأسماك في مصر.

كما تساءل أيضًا عن الارتفاع الجنوني في أسعار الأسماك وخاصة أن مصر تحقق نسبة 85% من الاكتفاء الذاتي بحسب تصريحات وزير الزراعة، وما هي خطة الحكومة لمواجهة الارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم؟.