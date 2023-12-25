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رياضة

وزير الشباب والرياضة يبحث مع رؤساء بنوك الشفاء والطعام والكساء مجالات التعاون المشترك

وزير الشباب يبحث
وزير الشباب يبحث مع رؤساء بنوك الشفاء والطعام والكساء

بحث وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم /الاثنين/ مع الرؤساء التنفيذيين لبنوك الشفاء والطعام والكساء، بمركز التعليم المدني بالجزيرة؛ مجالات التعاون المشترك بين الوزارة وهذه الجهات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فرغل لرئيس التنفيذى لبنك الشفاء المصرى، محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، المهندسة منال صالح الرئيس التنفيذى لبنك الكساء المصري، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية.

وتناول الاجتماع، بحث سبل التعاون في العديد من المجالات المشتركة وخاصة المشاركة والخدمة المجتمعية وتنفيذ قوافل مجتمعية إلي المناطق الأكثر احتياجًا من منطلق دور الوزارة المجتمعي، وكذلك مناقشة الاستعانة بمتطوعي وزارة الشباب والرياضة في أنشطة وبرامج بنوك الشفاء والطعام والكساء، وانضمام البنوك الثلاثة إلي ماراثون زايد الخيري السبت المقبل.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الهدف من التعاون المشترك مع بنوك الشفاء والطعام والكساء، هو تنفيذ قوافل مجتمعية تقدم خدمات شاملة بمراكز الشباب وغيرها من المناطق الحيوية بمختلف المحافظات والقري المحرومة والاكثر احتياجاً.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بجهود الجهات الشريكة والدور البارز في الخدمة المجتمعية لأهالينا بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلي تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية تقدم كافة الخدمات للشباب والنشء والأسرة المصرية ، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وأهدافها الإستراتيجية في نشر الرعاية الصحية في كافة محافظات الجمهورية، وكبداية من التوسع في الأنشطة الشبابية المختلفة والثقافية والفكرية وعمل فصول محو أمية والفرق الاستكشافية وغيرها من الأنشطة.

وأكد توجه الدولة المصرية تحت رعاية فخامة الرئيس السيسي، لتطوير الربوع والقرى وتوفير الخدمات لأبناء مصر قاطني تلك المناطق، وذلك في مختلف أنحاء الجمهورية كخطوة مهمة في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد، فضلًا عن الدور الملموس في بناء وتنمية الإنسان من خلال الخدمات التي تسهم في رفع مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح الوزير أن وزارة الشباب والرياضة تولي عناية خاصة لقيمة التطوع، وتشجع الشباب على المشاركة التطوعية، وتتبني جميع المبادرات والبرامج التي تشجع الشباب على المشاركة التطوعية في تنظيم برامج ومشروعات وأحداث الوزارة المختلفة، فضلاً عن المشاركة المميزة للشباب في تنظيم البطولات الدولية التي تستضيفها مصر.

من جانبهم، توجه رؤساء بنوك الشفاء والطعام والكساء، بالشكر والتقدير والامتنان إلي وزارة الشباب والرياضة، ودورها الفعال في خدمة الشباب المصري في مختلف المحافظات، وبخاصة الخدمات المجتمعية التي تقدمها الوزارة لأهالينا بالمناطق الأكثر احتياجًا.

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