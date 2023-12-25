أسماء ابنة الدقهلية: سعادتى لا توصف بفوزى بالمركز الثانى فى المسابقة العالمية لحفظ القرآن

سادت حالة من السعادة لدى أسماء يونس إبراهيم الباز ابنة محافظة الدقهلية، والفائزة بالمركز الثاني في الفرع الأول في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم “حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة" وحصولها على جائزة مالية قيمتها نصف مليون جنيه .

حيث تحدثث قائلة" تقدمت للمسابقة للمرة الثانية على التوالي وذلك بدعم من والدي حيث سبق واشتركت العام الماضي وحصلت على المركز الثالث عالميًا ولكننى أصررت على المشاركة هذا العام للمره الثانية وحققت المركز الثاني حيث كنت اشعر بأنى سأحصل على مركز اخر متقدم وتحقق ذاك بفضل الله".

وتابعت “ أنوى بأذن الله المشاركه العام القادم ايضا والحصول على المركز الأول. والذى احلم به منذ بداية المسابقة”

وأضافت قائلة انها طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية حيث بدأت حفظ القرآن الكريم في عمر الـ 9 اعوام على يد الشيخ محمد عبدالرازق وأتمت حفظه وهى فى عمر الـ 11 عاما كما تعلمت التجويد على يد الشيخ محمد عبدالفتاح وبعدها حصلت على إجازة.

ووجهت الشكر إلى والديها حيث كانا الداعم الأول الرئيسى لها و تشجيعها على إتمام حفظ القرآن الكريم هى وأشقاءها الـ 3 حيث أن جميعهم أيضا من حفظة القرآن الكريم.

وأوضحت أن المنافسه فى المسابقة كانت صعبه ولكنها تمكنت بالارادة وثقتها بالله من التأهل للمرحلة النهائية حيث كانت المنافسه بين 15 متسابق من دول مختلفة وتمكنت من الحصول على المركز الثانى".